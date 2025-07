Giovanni Di Lorenzo a SKY: “Sono arrivati giocatori forti che si sono integrati subito”

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato a Sky Sport dopo l’amichevole col Catanzaro, vinta per 2-1: “Abbiamo un allenatore che sa cosa vuol dire vincere e rivincere”

“E’ stata una partita diversa, le gambe stavano meglio (rispetto a quella precedente con l’Arezzo). Abbiamo lavorato meglio in questi giorni, domani abbiamo l’ultima seduta. Abbiamo vinto e siamo contenti. Le sensazioni sono positive, sono arrivati già qui a Dimari ragazzi nuovi. Il ritiro serve anche per conoscerci, sono arrivati giocatori forti che si sono integrati subito. De Bruyne? E’ un campione, per tecnica e personalità. Siamo felici di averlo con noi. Mi ha colpito la sua umiltà e per come si è calato nel gruppo. Sta studiando la situazione, dove è arrivato. E’ sintomo di intelligenza. Il gruppo si sta formando e già la base era buona. L’obiettivo? Fare meglio della passata stagione, rivincere lo scudetto e non accontentarsi mai. Abbiamo un allenatore che sa cosa vuol dire vincere e rivincere. Saprà toccare le corde giuste. Conte? Non so se era in bilico, ma noi non abbiamo mai avuto questa sensazione. Siamo contenti di restare con lui. Sa come stimolare il gruppo”.

