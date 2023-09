Giovanni Di Lorenzo: “Lo spirito è quello giusto: pronti ad andare avanti. Immobile? E’ giusto che la fascia sia sua”

Qualificazione agli Europei 2024: Giovanni Di Lorenzo ha affiancato il CT azzurro Luciano Spalletti in conferenza stampa prima del match della Nazionale Italiana di domani sera a S. Siro con l’Ucraina

“Lo spirito è quello giusto. Siamo dispiaciuti per il pari contro la Macedonia del Nord, serviva partire con una vittoria ma la squadra sta bene e siamo pronti per questa partita, l’importante e andare avanti. Per me quella dell’altra sera non è stata una brutta prestazione, dopo abbiamo analizzato bene la partita e ci sono cose da gestire meglio però la voglia era quella di vincere. Quando non si vince non sono mai contento. Abbiamo visto che ci sono state cose fatte bene e altre meno, dovremo lavorare su questi dettagli. La squadra è concentrata e non si fa condizionare. Siamo pronti per domani, sappiamo che sarà una partita difficile ma il pubblico ci darà una mano. Giocare a San Siro è sempre emozionante”.

Giovanni Di Lorenzo e lo scudetto con il Napoli, di cui è il capitano



“Lo scudetto? Si, mi ha dato più consapevolezza anche a livello personale, come lo ha fatto l’Europeo vinto due anni fa. Sono maturato e mi sento cresciuto anche come calciatore”.

Sulla fascia di capitano a Ciro Immobile

“Penso che Immobile sia un grande calciatore e una grande persona: è il capitano perfetto per noi. È giusto che la fascia sia sua”.

Sul gioco di Spalletti

” Non dobbiamo fare paragoni e aspettarci il gioco fatto a Napoli. Il mister ha un’idea di gioco e di una squadra coraggiosa: anche qui possiamo mettere in pratica quest’idea. Siamo una squadra forte e con qualità. La disponibilità è alla base di tutto. Il tempo che abbiamo avuto a disposizione è poco ma non dobbiamo guardare al Napoli dell’anno scorso, come ho detto poco fa, perché ci sono giocatori differenti. Quello che è importante è l’idea del mister e l’identità che vuole dare, di una squadra propositiva che vuole fare la partita. Siamo pronti per portare a casa questa vittoria che è importantissima”.

Comments

comments