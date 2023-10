Giovanni Di Lorenzo prima di Inghilterra-Italia: “Una grande occasione per raggiungerli in vetta con una vittoria”.

Il terzino del Napoli e della Nazionale è pronto ad affrontare con i compagni l’Inghilterra di Bellingham

Giovanni Di Lorenzo: “Sempre bello ricordare la vittoria agli Europei a Wembley! Quella partita e quella notte. Dovremo però essere bravi a metterla da parte e affrontare questa che sarà una gara difficile. Domani abbiamo una grande occasione per raggiungerli in testa al girone con una vittoria. A marzo allo stadio Maradona di Napoli hanno giocato meglio di noi e sono stati superiori, ma domani sarà un’altra gara e un test importante per capire a che livello siamo, abbiamo avuto più tempo per conoscere il mister. E’ iniziato un nuovo percorso con un nuovo allenatore, abbiamo lavorato davvero bene questa settimana. Ho visto anche da parte dei miei compagni la voglia di far bene e di iniziare questo nuovo corso. C’è stato un miglioramento da parte di tutti rispetto al primo raduno, domani potremo testare la nostra forza. Il mister, che conosco meglio, rispetto agli altri, l’ho ritrovato uguale, molto carico per questa nuova avventura. Siamo tutti pronti per seguirlo e per fare bene. Bellingham? È un gradissimo giocatore. Ha iniziato benissimo la stagione, ma ci siamo preparati bene per affrontare al meglio tutta la squadra inglese. Passerà tanto dalla qualità che metteremo in campo quando avremo la palla”

Di Lorenzo parla anche sul caso scommesse e sull’arrivo della polizia a Coverciano prima di Italia-Malta: “Non ha inciso sulla preparazione alla partita, la squadra è sempre rimasta concentrata. Tonali e Zaniolo? Preferisco non parlarne, siamo vicini umanamente ai due compagni e poi ciò che verrà fuori non lo so. Mi limito a dire solo questo”.

