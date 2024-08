Giovanni Di Lorenzo:”Con Conte cresceremo tanto come singoli e come gruppo”

Giovanni Di Lorenzo, a DAZN: “Daremo il massimo in ogni partita“

“Periodo difficile ma nei nei miei confronti ho avvertito tanto affetto e tanto amore. Vuol dire che non avrebbero accettato con piacere la mia partenza. E’ un sentimento assolutamente ricambiato. Ed è a questa gente, che mi vuole un gran bene, a cui dedico questo gol sotto la curva.

Ora è tutto ok e dobbiamo pensare esclusivamente al campo. Il mister è stato subito sincero con me, ho apprezzato tantissimo le sue parole. E’ da poco che lavoriamo insieme. Non sappiamo come andrà a finire questo campionato, ma con lui in panchina cresceremo moltissimo come singoli e come squadra. Averlo come allenatore ci porta a dare il massimo in tutte le partite”.

