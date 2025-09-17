Giovanni Di Lorenzo:”La Champions ci è mancata. City forte, lavoreremo di squadra come sempre”.

Inizia la conferenza stampa pre Champions con circa mezz’ora di ritardo causa traffico.

Parla per primo Giovanni Di Lorenzo:

“Differenze di preparazione?



No, sicuramente c’è grande voglia e grande entusiasmo per il ritorno in questa competizione.



C’è voglia di confrontarsi col Manchester City e tutte le big europee, siamo contenti di essere tornati e faremo del nostro meglio”

Per contrastare Doku meglio stare più bassi o aggredirlo?



Sicuramente cercherò di giocare la mia partita: quando ci sarà da difendere lo farò e farò del mio meglio e quando ci sarà da attaccare proverò a dare il mio contributo anche davanti”.

Su Haaland:

“Sappiamo che affronteremo un grandissimo attaccante, tutta la squadra è di livello altissimo. Dovremo stare attenti e giocare da squadra come abbiamo fatto sempre in questo anno e mezzo col mister. Dovremo difendere al meglio”.

De Bruyne

“È arrivato con grande umiltà e sarà contento di tornare qui dove ha vissuto momenti speciali.

Non ci ha parlato molto dei suoi ex compagni ma sicuramente sarà accolto come merita”.

