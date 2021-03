Giovanni Galli: “Donnarumma futuro da numero uno al Mondo, Meret bravo ma deve svegliarsi”

L’ex portiere di Milan e Napoli, Giovanni Galli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

Domenica c’è Milan-Napoli, la “sua” partita.

“Dura fare un pronostico. I rossoneri hanno trovato la quadra dopo un mese un po’ così, agli azzurri manca continuità. Hanno grandi individualità, basti pensare alla super stagione di Zielinski. Pensate, a inizio anno ero straconvinto che avrebbero lottato per lo scudetto…”.

E poi cos’è successo?

“Colpa di tutti. Stimo Gattuso e il suo lavoro, ma quando si ha una squadra così forte la responsabilità è condivisa. Allenatore, giocatori, direttore sportivo, anche il presidente. De Laurentiis è un grande imprenditore, ma a volte si muove come un elefante in una cristalleria. Uno spogliatoio ha i suoi equilibri”.

“Gigio è un fenomeno, che dobbiamo dire ancora? Ha altri due anni di tempo per diventare il portiere più forte del mondo, e per me lo diventerà. Non ho dubbi. Okay Neuer, okay Buffon, ma sono convinto che Donnarumma li supererà”.

Capitolo Meret: meglio lui oppure Ospina per il Napoli?