Giovanni Manna: “9 acquisti? Scelta condivisa, ora va ritrovata l’alchimia”

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN prma di Napoli-Inter

“Il noi è sempre centrale, quando si vince e quando si perde. Dovevamo cambiare nove giocatori, ma questo non è un alibi: abbiamo fatto una scelta condivisa ed è normale che un po’ di alchimia vada ritrovata. Se poi a tutto questo aggiungiamo gli infortuni, non ultimo Meret, sono assenze importanti che non ti permettono di fare scelte diverse. Siamo tranquilli, abbiamo perso una partita male con errori non da noi e vogliamo ripartire contro un avversario forte che ha trovato nuova energie, sarà una partita veramente tosta”.

Le assenze vi impediscono di evolvere? “Sicuramente sono assenze importanti, perché sono calciatori dorati. A noi oggi manca la spina dorsale della squadra. Non abbiamo mai avuto Lukaku, si è fatto male Hojlund. Non deve essere alibi, ma un dato di fatto”.

Neres centravanti? “Giochiamo ogni tre giorni, è un opzione e ha qualità. I cambi sono importanti, è una soluzione tattica che va bene”.

