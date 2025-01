Giovanni Manna: “Sicuramente faremo il possibile per migliorare la squadra”

Giovanni Manna, DS del Napoli, ha parlato della necessità di acquistare un sostituto di Kvaratskhelia nell’intervista pre-partita a Dazn

Adeyemi o Garnacho? “Sicuramente sono due giocatori che ci piacciono, ma non sono gli unici. Valuteremo anche le opportunità che si potranno presentare nell’ultimo periodo, stiamo valutando un po’ di cose. Sicuramente non andremo a pagare prezzi fuori mercato. Vogliamo fare il possibile per migliorare e sostituire Kvara, che purtroppo c’è stata questa cessione che è stata necessaria per la volontà del calciatore e per le nostre dinamiche. Rispetteremo i nostri parametri, non ci tiriamo indietro, ma dovranno esserci le condizioni giuste”.

Adeyemi costa meno di Garnacho:“Noi dobbiamo rispettare i nostri parametri anche salariali. Abbiamo anche qualche altra idea, vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Non vogliamo dare aspettative elevate ai nostri tifosi, perché non sarebbe corretto, ma sicuramente faremo il possibile per migliorare la squadra”.

Conte? Siamo contenti del lavoro del mister. All’inizio di questa stagione abbiamo iniziato un nuovo percorso, ma sappiamo che le partite sono complicate e che la strada è lunga per essere competitivi sia in Italia, sia in Europa. Anche per questo può essere utile ampliare la rosa, così da avere a disposizione alternative sempre più interessanti”.

