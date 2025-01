Giovanni Petrella rieletto nel Tribunale Federale del ciclismo: passione che condivide con quella per la maglia azzurra

Ancora un incarico prestigioso per l’avvocato Giovanni Petrella, tra i principi del Foro di Santa Maria Capua Vetere, animato da una grande passione per il ciclismo e per il Napoli.

E’ considerato da sempre un punto di riferimento nella professione dell’avvocatura che rappresenta egregiamente, declinandola giorno per giorno assieme alla passione fortissima per il ciclismo. Giovanni Petrella, civilista e patrocinante in Cassazione che di Santa Maria Capua Vetere, la città del Foro, è emblema, è stato nei giorni scorsi rieletto ai vertici della giustizia sportiva italiana in tema di ciclismo. L’avvocato sammaritano è stato premiato con 107 voti, pertanto confermato quale componente effettivo del Tribunale Federale, seconda sezione della Federciclismo nazionale. Già in precedenza Giovanni Petrella aveva ottenuto il prestigioso riconoscimento dalla World Justice Project – Funded by the European Union che ne fa uno dei massimi esperti “Sugli indicatori subnazionali di Giustizia Governance e Stato di Diritto dell’Unione Europea”. Va infine ricordato che l’avvocato sammaritano, tra gli organizzatori fino a qualche anno fa della Gran Fondo dei Gladiatori, per le sue alte professionalità in tema civile, amministrativo e sportivo, già faceva parte della procura generale della federazione nazionale di ciclismo.

