Giovedì 16 febbraio ore 11:30: per Napoli-Francoforte disponibili ancora pochissimi biglietti

L’entusiasmo per l’ottima stagione che sta facendo il Napoli ha portato in poche ore al sold di alcuni settori del Maradona per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League con l’Eintracht di Francoforte.

Per la gara in programma mercoledì 15 marzo alle ore 21:00 sono già esauriti i biglietti per i distinti, gli anelli superiori delle Curve A e B, della Tribuna Nisida e della Tribuna Family.

Disponibilità bassa di biglietti per l’nello inferiore della Curva B, media per l’anello inferiore della Curva A mentre sono in vendita gli ultimi tagliandi per la Tribuna Posillipo.

Considerando i settori già sold out sono stati venduti almeno 33.956 biglietti ai quali aggiungere quelli già venduti degli anelli inferiori delle due curve e quelli della Tribuna per un totale che ha superato i 45 mila tagliandi.

Ricordiamo i prezzi proposti dalla SSC Napoli:

Tribuna Posillipo € 250,00 (per gli abbonati € 200,00)

Tribuna Nisida € 150,00 (per gli abbonati € 120,00)

Tribuna Family € 80,00 (adulto)/€ 40,00 (under 12)

Distinti € 100,00 (per gli abbonati € 80,00)

Curve € 60,00 (per gli abbonati € 48,00).

