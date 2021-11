Giovedì la presentazione ufficiale di “Napoli-I grandi calciatori raccontati da Valer De Maggio”

Giovedì 18 novembre alle ore 18:30 al Tennis Club Napoli, si terrà la presentazione ufficiale di: “Napoli – I grandi calciatori raccontati da Valter De Maggio”.

Il nuovo libro di narrativa del Gruppo Editoriale Raffaello per la collana Cuori da Campioni scritto da Valter De Maggio, con l’introduzione di Fabio Cannavaro. Un libro per ragazzi e ragazze, ma anche una piacevole lettura per gli appassionati di calcio di tutte le età, che raccoglie le biografie dei grandi calciatori del Napoli che hanno brillato in campo e nella vita, divenendo degli esempi concreti da seguire. A introdurre la presentazione ci sarà il saluto di Achille Lauro TC Napoli socio fondatore, interverrà Carlo Alvino, con le letture di Daniele Decibel Bellini. Modera Ida Di Martino, giornalista e conduttrice di Radio Kiss Kiss Italia, sarà inoltre presente Dries Mertens, attaccante della SSC Napoli. Il Napoli, una squadra stretta da un legame indissolubile con una città unica, una maglia inconfondibile e tanti campioni succeduti negli anni: a partire dal numero 10, Diego Armando Maradona, il giocatore più forte di tutti i tempi, passando per gli idoli Careca, Cannavaro, Lavezzi, Cavani, Hamsik, fino al talentuoso Lorenzo Insigne, tutti i grandi campioni che hanno fatto sognare milioni di tifosi, rendendo il Napoli una delle squadre più amate anche nel mondo. Oltre al racconto di gol mitici e di partite memorabili, troverai episodi inediti e curiosità, per scoprire anche i lati umani di vere leggende del calcio.

