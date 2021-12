Giovinco a Insigne: “Rischi di diventare invisibile”

L’ex calciatore della Juventus passato ai canadesi del Toronto nel 2015 all’età di 28 anni, ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sul Corriere dello Sport oggi in edicola della quale vi proponiamo un breve estratto.

“Insigne al Toronto? Qui dicono che sia fatta. Lo aspettano per marzo ma a me sembra strano perché è il capitano del Napoli e non penso che molli una squadra in lotta per lo scudetto così su due piedi.

Io a Toronto mi sono trovato bene a livello umano e ho trovato una città in cui la vita è facile. A livello professionale devi mettere in conto che sparisci dai radar. Ho perso la Nazionale e ho perso la visibilità. Se si è disposti a rinunciare a queste cose allora è un’esperienza che consiglio a tutti.

Il calcio non è visto come uno sport principale, le televisioni non trasmettono le partite è una questione di cultura. Adesso cercano di promuoverlo perché Canada, Stati uniti e Messico ospiteranno il mondiale nel 2026.

Insigne a Toronto troverebbe meno visibilità e più vivibilità. Una città bellissima in un Paese bellissimo. Una vasta comunità italiana e la tranquillità di andarsene dove vuole con la famiglia senza essere importunato.

Nel campionato della MLS secondo me Insigne si troverebbe bene per la semplice ragione che è un gran calciatore in grado di fare la differenza in un campionato meno tattico dove si trovano spazi”.

