Girone di andata Serie A: Napoli primo per punti conquistati negli scontri diretti

Manca ancora una giornata alla fine del girone di andata, ma nella 19° giornata non sono in programma sfide tra le prime otto in classifica.

Per questo è già possibile fare un primo bilancio sui punti conquistati dalle prime 8 squadre in classifica che si contendono i sette posti disponibili per le prossime coppe europee.

Il Napoli è la squadra che ha conquistato più punti nei sette scontri diretti giocati (13 punti su 21). La squadra di Spalletti ha fatto meglio anche dell’Inter capolista.

L’ottima Fiorentina di Italiano (quinta in classifica a pari punti con Juventus e Roma) è la squadra che deve migliorare di più negli scontri diretti.

Questa la classifica delle prime otto della classifica di Serie A in base ai punti conquistati negli scontri diretti.

NAPOLI: 13 Inter: 12 Milan:11 Juventus: 11 Lazio: 10 Atalanta: 8 Roma: 7 Fiorentina: 6.

Comments

comments