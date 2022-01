Giroud: “In Italia ci si deve adattare agli arbitri che fischiano per contatti più leggeri”

Olivier Giroud ha rilasciato un’intervista a “Colinterview – Oh My Goal”.

“La mia integrazione in Italia è stata favorita anche dal fatto che ci sono diversi giocatori che parlano francese, ho trovato dei ragazzi che conoscevo e alla fine quello che il mister mi chiede in campo è una cosa non troppo complicata per me, perché so che cosa si aspetta da me e che cosa devo fare.

Si tratta più di adattarsi agli arbitri che hanno la tendenza a fischiare per contatti più leggeri rispetto a quello che fanno in Premier League”.

Comments

comments