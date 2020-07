Giua bocciato nelle pagelle dal Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport in edicola oggi boccia l’arbitro di Parma-Napoli, Antonio Giua; una bocciatura senza attenuanti per il quotidiano.

Voto 5 in pagella l’arbitro, con il quotidiano che parla di “rigorini” sia il primo a favore del Parma che quello assegnato al Napoli. Per quanto riguarda il terzo rigore, quello che vede come protagonisti Kulusevski e Koulibaly, il quotidiano riporta che c’era.

Questo perché il difensore senegalese, da dietro, tocca il giocatore del Parma che è in vantaggio e che cerca il contatto. La conclusione su Giua è la seguente: “acerbo e fa storcere la bocca. Sotto i ponti deve passare ancora tanta acqua..“

