Giudice: “Calcio italiano ad un bivio: o si inverte il declino storico o si condanna con le sue stesse mani”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Alessandro Giudice, manager e consulente aziendale:

“Il calcio italiano oggi è ad un bivio. O inverte il declino storico che da 10 anni è evidente nei numeri, oppure si condanna con le sue stesse mani. Il problema non è di capitali, di trovare soldi, i tifosi spesso pensano che si risolvono con un signore che spende, ma le cose sono cambiate. Dal Pino ha ben chiaro dove sta andando questo mondo, la sua operazione significa ammettere il problema finanziario, banalmente. Dunque, in genere, si cerca qualcuno che metta soldi per fare investimenti e consentire all’azienda di prosperare. Le due filosofie sono: cerco un socio oppure cerco soldi in prestito. Il calcio è un’azienda indebitata al 90%, pensare di aggiungere ulteriore addebito, è pura follia. I fondi di private equity, sono degli investitori che individuano aziende in difficoltà e investono soldi nel capitale di queste aziende con l’obiettivo di migliorarne la gestione ed intervenire per trasformarle. Suarez alla Juventus? Se ne hanno bisogno. Bisogna capire chi venderà”.

