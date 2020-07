Giudice Sportivo, 12 gli squalificati per l’ultima giornata

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito ai giocatori squalificati per l’ultima giornata di Serie A; in totale sono 12 i giocatori.

Dodici calciatori saranno squalificati per l’ultima giornata di campionato. Sono: Bereszynski (Samp), Lyanco e Meite (Torino), Mancini (Roma), Obiang (Sassuolo), Papetti (Brescia), Paz (Lecce), Pjanic (Juve), Rebic (Milan), Rog (Cagliari), Ghezzal (Fiorentina) e Kucka (Parma). Squalificato per una giornata anche per Sarri. Per Nicola solo un’ammenda da 2mila euro. L’allenatore del Genoa sarà dunque regolarmente in panchina per la sfida salvezza della 38° giornata.

Comments

comments