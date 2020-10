Giudice Sportivo, 3-0 a tavolino per la Juventus contro il Napoli: c’è anche una penalità per gli azzurri

Il Giudice Sportivo ha comunicato la sua decisione su Juventus-Napoli, gara valevole per il 3° turno di Serie A, non giocata a seguito di due positività al Covid-19 tra gli azzurri.

I partenopei, infatti, non erano partiti per Torino, su indicazione della Asl Napoli 1, in seguito ai contagi di Piotr Zielinski ed Eljif Elmas. Il Giudice Sportivo Mastandrea ha scelto di assegnare ai bianconeri la vittoria a tavolino, con il risultato, ovviamente, di 3-0, oltre ad una penalizzazione in classifica di un punto per la squadra di De Laurentiis, che presenterà ricorso contro la sentenza.

