Giudice Sportivo, cinque giocatori squalificati: stangata per Nandez

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito ai calciatori della Serie A che saranno squalificati per la prossima giornata.

Sono cinque i calciatori che salteranno il prossimo turno: uno di questi è Naithan Nandez, centrocampista del Cagliari, che ha ricevuto una squalifica di due giornate. L’ex Boca non sarà a disposizione di Di Francesco “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Quarta sanzione); per avere, al 39° del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione, rivolto reiteratamente all’Arbitro espressioni irriguardose e provocatorie appoggiandogli una mano sul braccio successivamente al provvedimento di espulsione”. Oltre a Nandez, squalificati anche Ismajli (Spezia), Svanberg (Bologna), Castrovilli (Fiorentina) e Goldaniga (Sassuolo).

Ammenda per il Torino “per responsabilità oggettiva: per non aver impedito, durante l’intervallo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, ad un proprio collaboratore non identificato di rivolgere al Direttore di gara espressioni irriguardose”.

Comments

comments