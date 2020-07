Giudice sportivo, cinque gli squalificati dopo i tre anticipi del sabato

Il Giudice Sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha reso noti i provvedimenti disciplinari adottati dopo i tre anticipi della 34a giornata.

Il Verona dovrà rinunciare a Sofyan Amrabat contro il Torino: era diffidato ed è stato ammonito, sarà fermato per un turno dal giudice sportivo. Stesso discorso per Hans Hateboer dell’Atalanta, che non ci sarà nel prossimo turno contro il Bologna.

Una squalifica per parte anche in Cagliari-Sassuolo: nei padroni di casa Andrea Carboni è stato nuovamente espulso, ancora una volta per doppia ammonizione. Sarà costretto a saltare la gara con la Lazio. Nel Sassuolo, infine, Gian Marco Ferrari era diffidato ed è stato ammonito nel finale per un fallo ai danni di Simeone: sarà dunque squalificato e salterà il Milan.

A proposito di Milan, durante il match col Bologna è stato ammonito Mitchell Dijks, che era diffidato e dunque salterà la prossima contro l’Atalanta. Tutte le squalifiche sono appena state confermate dal Giudice Sportivo. Sono già cinque gli squalificati dopo gli anticipi, in attesa delle sei partite di domani e di Juve-Lazio in programma lunedì alle 20.45

