Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni sui calciatori che saranno squalificati il prossimo turno di campionato.

Squalifica per due giornate a Dusan Vlahovic per avere, al 49 del secondo tempo, colpito un avversario con una gomitata al volto. Squalifica di una giornata a Fabio Lucioni per un intervento falloso commesso in Juventus-Lecce.

Squalifica di una giornata anche a Simone Inzaghi per aver contestato con veemenza l’operato arbitrale.

