Giudice Sportivo: Malinovskyi salta il Napoli

Ufficiale – Il Giudice Sportivo ha pubblicato le sanzione per la 28esima giornata del campionato di Serie A. Di seguito le sanzioni.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 10.000,00

KUCKA Juraj (Parma): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Terza sanzione); per avere inoltre, al 39° del secondo tempo, assunto, in modo concitato, un atteggiamento irrispettoso nei confronti dell’Arbi­tro.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BERNI Tommaso (Internazionale): per avere, al 23° del secondo tempo, quale calciatore in panchina, esclamato un’espressione non rispettosa nei confronti di una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DA SILVA DALBELO Felipe Dias (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

KUMBULLA Marash (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MALINOVSKYI Ruslan (Atalanta): per comportamento scorretto nei con­ fronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PELLEGRINI Lorenzo (Roma): per comportamento scorretto nei con­ fronti di un avversario;

già diffidato (Quinta sanzione).

VERETOUT Jordan Marcel G (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;

già diffidato (Quinta sanzione).

