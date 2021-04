Giudice Sportivo: multa e stop per Ibrahimovic, un turno anche a Lozano. Tutti gli squalificati

Il Giudice Sportivo ha comunicato le squalifiche rimediate per la 31^ giornata di Serie A. Otto giocatori costretti a saltare un turno.

Un turno di squalifica per Zlatan Ibrahimovic. Espulso durante la sfida contro il Parma, il centravanti del Milan è stato squalificato per un turno dal Giudice Sportivo e salterà quindi la prossima sfida di campionato contro il Genoa. Questa la motivazione: “Per avere, al 15° del secondo tempo, proferito, con atteggiamento provocatorio, una critica irrispettosa al Direttore di gara”. Per Ibrahimovic anche 5mila euro di multa.

Non solo Zlatan Ibrahimovic, centravanti del Milan fermato per un turno dopo il rosso rimediato sul campo del Parma. Sono otto in totale i calciatori fermati per un turno dal Giudice Sportivo che saranno costretti a saltare la 31esima giornata di Serie A. Gli altri sette sono Alessandro Tuia (Benevento), Cristian Romero (Atalanta), Lorenzo Pellegrini (Roma), Hirving Lozano (Napoli), Riccardo Gagliolo (Parma), Domenico Criscito (Genoa), Felipe Caicedo (Lazio).

