Giudice Sportivo, solo due i calciatori squalificati in vista del prossimo turno

Il Giudice Sportivo ha comunicato i calciatori squalificati per la prossima giornata di Serie A, 37° e penultimo turno di campionato.

Sono soltanto due i calciatori che non potranno prendere parte al prossimo turno, in attesa del posticipo di questa sera tra Crotone e Hellas Verona: si tratta di Karol Linetty, centrocampista del Torino, e il difensore del Benevento Luca Caldirola; un’assenza pesante per Filippo Inzaghi e per i sanniti, in piena lotta salvezza.

Comments

comments