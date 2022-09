Giudice Sportivo: squalifica per Spalletti e multa al Napoli

Il giudice sportivo ha comunicato i verdetti per la prossima giornata di serie A dopo l’ultimo match giocato ieri fra Empoli e Roma.

Cinquemila euro sia alla Cremonese, per avere i suoi tifosi lanciato in campo un bengala e un bicchiere di plastica, e alla Juventus, per responsabilità oggettiva dopo che un tesserato, non inserito in distinta, è sceso sul terreno di gioco rivolgendo espressioni irriguardose verso il direttore di gara. Tremila euro di sanzione per l’Atalanta, per un lancio di tre bicchieri di plastica in campo da parte dei suoi sostenitori, e duemila euro di multa per Napoli e Roma, per lanci di bottiglie di plastica e un fumogeno.

Calciatori espulsi, una giornata di squalifica: Fazio (Salernitana), Cuadrado(una ammenda di cinquemila euro)e Milik (Juventus), Akpa Akpro (Empoli), Leao (Milan), Igor (Fiorentina), Tressoldi (Sassuolo).

Allenatori espulsi, due giornate: Giampaolo (Sampdoria). Una giornata: Allegri (Juventus) con un’ammenda da 15mila euro per aver offeso in sia gli ufficiali di gara che la classe arbitrale genericamente, Lorieri (Spezia), Spalletti (Napoli).

Una giornata: Celia (preparatore atletico Salernitana), Micarelli (assistente tecnico Sampdoria).

