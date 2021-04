Giudice Sportivo: squalificato Demme. Un altro azzurro in diffida

Poco fa sono arrivate le decisioni ufficiali del Giudice Sportivo dopo l’ultima giornata del campionato di Serie A che si è conclusa ieri.

In totale sono cinque i calciatori squalificati per la prossima giornata: Demme (Napoli), De Paul (Udinese), Diawara (Roma), Milenkovic (Fiorentina), Yoshida (Sampdoria). Per il centrocampista azzurro, quindi, è scattata la squalifica dopo il giallo rimediato ieri contro l’Inter.

Un altro giocatore del Napoli, invece, entra in diffida per via dell’ammonizione rimediata ieri. Si tratta di Kostas Manolas; il difensore greco, in caso di un’altra ammonizione contro la Lazio, rischia di saltare la sfida contro il Torino.

