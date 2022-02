Giudice Sportivo, stangata per l’Inter: due giornate di squalifica a Bastoni, una per Inzaghi

Poco fa sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito all’ultima giornata di Serie A. Dopo il derby, arriva una stangata per l’Inter.

Il Giudice Sportivo, infatti, ha deciso di squalificare Alessandro Bastoni per due giornate per espressione ingiuriosa nei confronti dell’arbitro per due volte. Inoltre, l’allenatore Simone Inzaghi ha ricevuto una squalifica di una giornata e per Lautaro Martinez un’ammenda di 10 mila euro.

Per quanto riguarda il Milan, squalifica di una giornata per Theo Hernandez (espulso) e per Lucarelli che fa parte dello staff di Pioli. Gli altri squalificati per espulsione sono: Zaniolo, Ebuehi, Mandragora, Musso, Ostigard e Torreira.

I giocatori squalificati per somma di ammonizioni sono i seguenti: Arslan, Bonaventura, Ceccaroni, De Silvestri, Deiola, Lukic, Raspadori, Scamacca.

