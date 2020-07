Il Giudice Sportivo ha comunicato l’elenco dei giocatori squalificati per il prossimo turno di Serie A in relazione alle gare giocate ieri.

Stangata per il difensore della Lazio Patric, squalificato per quattro turni per aver dato un morso a Giulio Donati, in occasione del match contro il Lecce, vinto dai salentini per 2-1. Oltre alla squalifica, Patric dovrà anche pagare una multa di 10mila euro.

