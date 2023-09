Giudice Sportivo: un calciatore del Lecce squalificato, Napoli multato

Tra le decisioni del Giudice Sportivo anche due provvedimenti che riguardano il Napoli.

Kaba. Il calciatore del Lecce, avversario del Napoli sabato in campionato, dopo l’espulsione per doppio giallo rimediata nella gara con la Juventus è stato squalificato per un turno e quindi non ci sarà contro gli azzurri al Via del Mare.

Napoli. Club multato di 10 mila euro per 10 mila euro “per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione del portiere della squadra avversaria, dopo aver effettuato la diffusione dell’annuncio anti-violenza, al 10° del secondo tempo, veniva indirizzato nuovamente nei confronti del portiere della squadra avversaria un fascio di luce-laser; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

