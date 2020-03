Giudice Sportivo: un turno di stop per Marchetti e Padelli

Il Giudice Sportivo ha comunicato quali sono i calciatori squalificati per il prossimo turno di campionato.

“Squalifica per una giornata effettiva di gara ed ammenda di € 10.000 per Federico Marchetti (Genoa): per avere, al termine della gara, urlato un’esclamazione irrispettosa al quarto ufficiale. Squalifica per una giornata effettiva di gara ed ammenda di € 5.000 per Daniele Padelli (Inter): per avere, al 27° del secondo tempo, dalla panchina, rivolto al quarto ufficiale una critica irrispettosa”.

