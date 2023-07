Giuffredi a Canale 8: “Di Lorenzo al Napoli a vita, Politano vuole restare e Faraoni resta al Verona”

L’agente di Giovanni Di Lorenzo, Mario Giuffredi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 8.

“E’ stato firmato un accordo per il rinnovo fino al 2029 di Giovanni Di Lorenzo che poi è stato annunciato a sorpresa stasera nel corso della presentazione della squadra. Per lui un legame a vita, ha sposato la maglia in pieno, per la voglia di rimanere a Napoli a vita.

Io sono napoletano per me lo scudetto è stato una emozione doppia anzi tripla! Sono cresciuto allo stadio San Paolo, poi oggi con il capitano nella mia scuderia, non me lo sarei mai aspettato, una gioia immensa.

Faraoni? Il Napoli non lo ha mai chiesto. Resta al Verona, anzi storicamente ha fatto sempre gol contro il Napoli. Archiviato il rinnovo di Di Lorenzo con De Laurentiis adesso stiamo provando a rinnovare sia Mario Rui (dovrebbe essere il prossimo) che Politano, i tempi sono sempre abbastanza lunghi. Io e i miei giocatori viviamo il nostro lavoro con grande passione più che con mero interesse economico. I miei giocatori non aspirano ad andare in Arabia perché vogliono restare dove il calcio conta davvero, per continuare ad emozionarsi.

Le offerte del mondo arabo? Impoveriscono le risorse umane del nostro calcio, ci si augura che con i soldi guadagnati possano essere fatti investimenti importanti.

Di Lorenzo, legandosi al Napoli, ha spostato la filosofia delle emozioni.

Politano? È un ragazzo intelligente e gioca a calcio da una vita, ma voi giornalisti dovete anche avere la sensibilità di capire lo stato d’animo di un ragazzo magari protagonista lo scorso anno di troppe alternanze nel suo ruolo anche se forse meritava di più. La maglia si conquista giorno per giorno e su questo non c’è dubbio. Matteo non voleva dire propriamente quello che poi i giornali hanno riportato. Parole trasferite male dal ragazzo che poi sono state interpretate non nel modo giusto dai media e che dunque non rappresentano ciò che il calciatore pensa davvero. Un consiglio per voi giornalisti: dovete essere di aiuto anche voi agli atleti se tutti insieme poi vogliamo raggiungere certi obiettivi.



Su Gianluca Gaetano: “Personalmente non seguivo quello che diceva Spalletti, perché mi interessano più i fatti. Per me Gianluca è un fuoriclasse, ha grandi potenzialità, ora è infortunato e a Castel di Sangro potrà essere visionato da Garcia.

Osimhen? Non so come andrà a finire. L’incontro mio con De Laurentiis è stato molto sereno, abbiamo parlato anche di cose extracalcistiche. I miei complimenti a lui, intelligente, lungimirante, persona di grandi sentimenti.



Tornando su Politano: “Vuole rimanere a Napoli, anche per vincere un altro scudetto. Basti pensare che è uno dei ‘primi capi ultrà’: per i suoi festeggiamenti post scudetto ha dovuto pagare addirittura una multa”.

