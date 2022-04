Giuffredi a KKN: “Di Lorenzo ci sarà o contro il Sassuolo o la prossima. Simeone al Napoli? Ho dei dubbi”

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Di Lorenzo, Mario Rui e Politano, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli dove ha parlato dei suoi assistiti.

Di seguito le sue parole:

“Di Lorenzo? E’ sulla strada del ritorno, o ci sarà per Napoli-Sassuolo o per quella successiva. Non sarebbe giusto rischiarlo, deciderà insieme allo staff medico. Mario Rui? Il Napoli dovrà prendere sicuramente un terzino con caratteristiche diverse da Mario Rui. Olivera è più fisico, Mario Rui è più tattico. Sarebbe una coppia perfetta, ma De Laurentiis ha fatto un sondaggio anche per Parisi.

Parisi e Mario Rui insieme al Napoli? Ma magari Mario avrà voglia di fare nuove esperienze oppure il Napoli se li potrà trovare entrambi perchè gli azzurri giocano 50 partite l’anno. Avere una coppia così forte sarebbe un vantaggio per il Napoli. Barak e Casale? Mi risulta che piacciano al Napoli, entrambi sono tra i giovani più importanti del nostro campionato. Il Napoli ha chiesto informazioni su questi due che sono nei pensieri del club azzurro. Piacciono molto al Napoli. Barak è molto forte e può far bene in caso di cessione di Fabian Ruiz.



Politano? Ha avuto meno spazio nelle ultime due gare, ma rispettiamo le scelte del tecnico. Ha fatto un campionato importante soprattutto dal punto di vista degli assist e meno dal punto di vista realizzativo. Sepe al Napoli? Nel mercato tutto è possibile. La situazione portieri del Napoli può andare in evoluzione, il Napoli potrebbe anche prendere due portieri. Tutto può essere quando si avvicina il calciomercato.

Simeone al Napoli? Credo che andranno su altri profili. Ho qualche dubbio sul fatto che Simeone possa interessare al Napoli. Scudetto sfumato per il Napoli? Non bisogna perdere di vista la realtà e gli obiettivi programmati. L’obiettivo del Napoli e di Spalletti era quello di tornare in Champions e credo ce la faranno.

Spalletti ha fatto un grandissimo lavoro. Il campionato italiano ha espresso una qualità molto alta e Spalletti è arrivato in Champions al primo anno ed ha fatto un grande lavoro. Il Napoli è andato oltre le aspettative, chi avrebbe mai pensato che la squadra azzurra stesse lì in alto?

A inizio stagione nessuno si sarebbe aspettato che il Napoli potesse lottare per lo scudetto, per me è stato fatto qualcosa di eccezionale. Il Napoli non ha mai sofferto il posto in Champions e quindi Spalletti ha fatto un gran lavoro.”

