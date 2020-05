Giuffredi, agente, annuncia l’addio di Hysaj: “Già riferito al club”

Mario Giuffredi, agente di Hysaj tra gli altri, ha riferito a Radio Kiss Kiss Napoli che il terzino albanese dirà addio al club.

Elseid Hysaj ha deciso di lasciare Napoli. In estate in caso di offerta per il club o a gennaio a parametro zero, dato il contratto in scadenza a giugno 2021. Una scelta derivata dalla volontà stessa del giocatore. A parlarne è stato Mario Giuffredi, l’agente del terzino.

Di seguito le sue parole:

“Abbiamo comunicato al Napoli, al presidente De Laurentiis, che non rinnoveremo il contratto. La volontà è quella di andare via. Gliel’abbiamo comunicato 15-20 giorni fa, ora è anche nell’interesse del Napoli cercare una soluzione per il giocatore, visto che poi andrà in scadenza.

Poi in questo mercato strano possono esserci mille colpi di scena, quindi tutto potrebbe anche cambiare in corsa. Noi, però, la nostra volontà l’abbiamo comunicata a De Laurentiis.“

