L’agente di Parisi, calciatore dell’Empoli, Mario Giuffredi svela un interessante retroscena di mercato che riguarda il Napoli.

Giuffredi ne ha parlato a Radio Punto Nuovo, rivelando che Giuntoli lo ha già chiesto. Di seguito le sue parole:

“Giuntoli me lo ha chiesto in estate. Diverrà un giocatore in Nazionale. Chi è sveglio lo prende adesso, altrimenti lo prende ad un prezzo maggiorato.”

