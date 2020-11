Giuffredi: “Bisogna smettere di dire cazzate nel rapporto tra Gattuso e la squadra”

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo è intervenuto Mario Giuffredi, procuratore degli azzurri Mario Rui, Hysaj e Di Lorenzo.

“Hysaj sta bene, è asintomatico. Ci sono tante gare consecutive ed il suo apporto era importante. I rapporti con il Napoli sono ottimi e prima di fare una scortesia al Napoli ci pensiamo 1000 volte. E ci dovrebbero pensare mille volte anche certi elementi della stampa a dire certe cose. Ci vorrebbe sale in zucca prima di dire queste cazzate, c’è da essere positivi e non sganciare bombe false.

Mario Rui nervoso? E’ stato tra i più positivi nel match con il Milan: a me sembra sereno, anzi. Tutto superato con Gattuso? Ma state scherzando? Chi scrive certe cose, come l’ammutinamento, deve essere ricoverato. I ragazzi hanno un rapporto straordinario con Gattuso. Anche il discorso della tribuna a Bologna: è giusto che se ti alleni male vieni mandato in tribuna.

Gattuso è stato l’artefice del rinnovo di Mario Rui, sono persone schiette e sincere. Giusto che va in tribuna chi non si allena bene: ma, non significa avere un cattivo rapporto.

Bisogna smettere di dire cazzate nel rapporto tra Gattuso e la squadra.

Con il Milan queste cose non accadono, non ci sono voci millantatore. E’ una cosa che davvero mi fa incazzare. Il confronto è fatto per costruire”.

