Giuffredi: “De Laurentiis vuole tenere Hysaj, mancano i dettagli per i rinnovi di Mario Rui e Di Lorenzo”

Mario Giuffredi, agente di Hysaj, Di Lorenzo e Mario Rui, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Incontro per il rinnovo? In realtà c’è stato giovedì scorso, sia per Mario Rui che per Di Lorenzo. Mancano dei dettagli ma in linea di massima abbiamo trovato l’accordo per prolungare i contratti dei due calciatori. Si tratta di limare i dettagli e procedere. De Laurentiis ha dimostrato di essere un signore e di riconoscere quello che i giocatori fanno in campo.

Hysaj? Io sono stato giovedì dal presidente, vuole che il giocatore rimanga a tutti i costi, cosi come Gattuso. Non è un problema economico, il ragazzo delle avere la convinzione di restare, e deve maturarla in tranquillità. E’ una decisione che deve maturare, se arriva a maturare questa riflessione allora è giusto che firmi, se resta qualche dubbio anche traumatizzato dalla gestione Ancelotti allora è giusto che tagli il cordone e vada via. Con Gattuso ha riprovato le stesse sensazioni che viveva nella gestione Sarri.

Roma su di lui? Nel mondo c’è già una carenza di terzini, sfido chiunque a trovare un terzino di 26 anni che ha presenze come Elsi nel Napoli, sia in campionato che in Champions, è appetibile per tanti club europei.

Juve? Ogni volta che Sarri va in una squadra poi gli accostato Hysaj, ma non è cosi. Sarri è uno che non chiede i giocatori ma fa fare al club in base alla caratteristiche”.

