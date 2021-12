Giuffredi: “Di Lorenzo vuole lo scudetto, lo vuole a ogni costo. Ed è convinto che quest’anno potrà conquistarlo”

Mario Giuffredi, procuratore di Giovanni Di Lorenzo , ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano ‘Il Mattino’.

“Giovanni è uno che è attaccatissimo alla maglia del Napoli: sabato mattina mi ha chiamato per dirmi che non era stato bene con lo stomaco durante la notte. Io ero sicuro che avrebbe saltato la gara con l’Atalanta ma lui neppure per un istante ha alzato bandiera bianca. È un tesoro di ragazzo, ma in campo ha una determinazione che fa paura.

Vuole lo scudetto, lo vuole a ogni costo. Ed è convinto che quest’anno potrà conquistarlo.”

Per l’articolo completo vi rimandiamo alla lettura del ‘Il Mattino’.

Comments

comments