Giuffredi e Bergonzi a confronto nel Processo del Lunedì

L’ex arbitro Mauro Bergonzi ha avuto modo di chiarire nel corso del programma Rai “Il processo del lunedì” quanto aveva detto il giorno prima sul capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo. In collegamento il suo procuratore, Mario Giuffredi

Bergonzi ha chiarito che il termine “condotta antisportiva” attribuito a Di Lorenzo in occasione del rigore dato al Napoli (considerato dall’ex arbitro non rigore) era riferita solo al caso in questione e non alla condotta del giocatore in se, molto stimato.

