Giuffredi: “Hysaj alla Roma? Una grande c***ata. Gattuso grande estimatore di Veretout”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo.

“Il Covid-19 non durerà tutta la vita, qualche problema ci sarà forse l’anno prossimo, ma poi tutto torna alla normalità. Non bisogna dare armi in mano ai club perché il Coronavirus è quest’anno, ma gli altri non ci sarà. Chi ha giocatori bravi, li terrà, chi se ne libera è perché ha bisogno di soldi. Nel caso del Napoli, se vendi Hysaj non entra ciò che volevi, ma si compra qualcuno a meno per sostituirlo. Qualche colpo importante comunque si farà, secondo me. Centravanti ideale? Icardi. C’è bisogno di una certezza, non di una scommessa. Di Lorenzo e Mario Rui? Dovrebbero rimanere, ma se non si trova un accordo… Credo che nei tempi dovuti, la società si accorderà con tutti. Bisogna ripartire dai giocatori forti che già abbiamo. Oggi i presidenti di club stanno cercando di ripartire, Mertens era una priorità perché in scadenza. Sepe? Ho una grande stima di lui. L’ho sempre detto da quando l’ho preso in procura, è pronto per giocare in una grande squadra. Per rendimento è stato uno dei primi 5 in Italia quest’anno. Per il portiere si determina lungo il campionato chi è titolare. Sepe non è stato mandato via da Giuntoli o De Laurentiis, ma quando c’era lui, c’era Sarri. Faraoni si deve confermare in un grande club, quindi se il Napoli lo volesse, sarebbe diverso. Veretout? De Laurentiis ha chiamato la Roma a Gennaio, Gattuso ne è un grande estimatore. Non so cosa succederà nel mercato, ma la Roma non l’ha voluto dare. Lui è contento di stare alla Roma, non pensa minimamente al mercato. Offerte per Hysaj? Con i problemi che ci sono, non si pensa al mercato. Elseid alla Roma è una grande cazzata”.

