Giuffredi: “Ieri Politano ha fatto un grande movimento alla Callejon”

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Matteo Politano, ha commentato la sua prestazione ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

“Ieri mi sono piaciuti sia Insigne che Politano. Sull’assist di Lorenzo ha fatto un grande movimento alla vecchia maniera come Callejon mettendo una bella palla per Mertens. Oltre questo ha lavorato tanto in fase difensiva. Prestazione importante in una partita importante in un contesto difficile.

Il Napoli avrebbe bisogno di altro a gennaio oltre Tuanzebe, però economicamente i club al momento non possono fare di più. Il mercato è bloccato perché non ci sono liquidità. Penso, dunque, che il Napoli sarà questo fino a fine stagione”.

