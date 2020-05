Giuffredi: “Non penso che si tornerà a giocare”

Mario Giuffredi, agente degli azzurri Mario Rui, Hysaj e Di Lorenzo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte.

“La mia sensazione è che non si tornerà a giocare. La catastrofe nel calcio sarà enorme e per l’aspetto economico e per le possibili battaglie legali.

Il Napoli sta facendo le cose per bene. Sta portando avanti un percorso riabilitativo per quando ci sarà la ripresa.

I giocatori hanno iniziato a fare i tamponi a gruppi e almeno cominceranno ad allenarsi. Non credo che ce la facciano per venerdì, ma secondo me inizieranno lunedì.

I giocatori hanno grande voglia di ripartire, pensano al calcio 20 ore al giorno. Psicologicamente non è facile neanche per loro”.

