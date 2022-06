Giuffredi: “Politano non sente la fiducia di Spalletti, Mario Rui Resta, Di Lorenzo vuole essere il capitano”

Mario Giuffredi, agente di Politano Mario Rui e Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Futuro Politano? Da Napoli-Fiorentina in poi è venuto un po’ a mancare il rapporto di fiducia con l’allenatore. Ha avuto questa sensazione, a fine campionato abbiamo detto a Spalletti che non sentivamo più la sua fiducia e che se usciranno piste gradite al giocatore le prenderemo in considerazione. Riconquistare il feeling con Spalletti la priorità? No, in questo momento è l’opzione B. Il giocatore vorrebbe accasarsi altrove perché non sente la fiducia dell’allenatore. Valencia? Gattuso è un suo grande estimatore quindi se il Valencia dovesse chiamare prenderemo tutto in grande considerazione, anche perché si tratta di una grande piazza.

Mario Rui rimane sicuramente al 100%. Se sarà ancora titolare? La logica dice che il titolare è Mario Rui, un giocatore che dopo il campionato che ha fatto non può essere messo in discussione. Mathias Olivera deve dimostrare di valere la Serie A e il Napoli, non diamo per scontato che chi arriva sia più forte di chi già c’è. Mario Rui ha fatto un grandissimo campionato, è stato tra i calciatori più importanti della stagione passata.

Di Lorenzo sta benissimo al Napoli. Non vuole andare via e uno dei suoi sogni è diventarne il capitano”.

