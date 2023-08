Giuffredi: “Politano resta a Napoli, Faraoni resta a Verona, spero una cosa per Gaetano”

Mario Giuffredi, agente di diversi calciatori del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale Twitch di Tv Play.

“Faraoni? Resterà al Verona, non c’è nessun motivo per andare via.

Gaetano? Parleremo nei prossimi giorni del suo futuro. Deve andare a giocare: ha talento e deve mostrarlo giocando. Spero che il club voglia mandarlo in prestito. Cercheremo di capire con il club il suo futuro.

Politano resterà al Napoli, anche se è vero che Sarri lo ha cercato, stiamo parlando anche del rinnovo.

Andrò a Castel di Sangro, firmeremo per Di Lorenzo e tratteremo i rinnovi di Politano e Mario Rui. Per Di Lorenzo è un compleanno indimenticabile, per lo scudetto, perché è capitano e per il rinnovo”.

