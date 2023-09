Giuffredi: “Politano vuole legarsi a vita al Napoli”

Giuffredi, agente di diversi calciatori del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb.

“Giocatori italiani ci sono e ce ne potrebbero essere numericamente molti di più. Il calcio italiano non permette di esprimere tutte le potenzialità per via delle regole che ci sono. Spalletti in questo momento è l’unico allenatore che può risollevare la nostra Nazionale e il movimento in generale, ma le istituzioni politiche devono aiutarlo.

Il decreto crescita non può essere un ostacolo e non può dare vantaggio all’arrivo degli stranieri. E poi oggi se compri un giocatore all’estero sei agevolato, in Italia invece devi mettere le fideiussioni. Bisogna cambiare tante cose e cercare di far emergere il lato positivo del nostro calcio. Altrimenti Spalletti a lungo andare, se non punteremo di più sul prodotto Italia, potrà fare ben poco.

Di Lorenzo? Ormai abbiamo fatto una scelta con Giovanni: ha voluto fortemente rinnovare sino a fine carriera. Si sente una parte importante di questo Napoli. E in Nazionale è maggiormente felice per l’arrivo di Spalletti, conosce il suo calcio e per lui è tutto più facile. Farà di tutto per mettere il ct nelle migliori condizioni.

Nelle trattative per Di Lorenzo e Mario Rui il presidente mi ha chiesto di parlare anche del rinnovo di Politano. Abbiamo parlato ma non ci sono state le condizioni per portare avanti il discorso. È arrivata la convocazione in Nazionale, ha giocato le prime partite in maniera importante. Vorrebbe legarsi al Napoli a vita come Di Lorenzo perché sta benissimo nel club e in città. Il ragazzo è concentrato a fare un grande anno tra campionato, Champions e Nazionale. Quando il Presidente vorrà, troverà sempre la nostra disponibilità”.

Comments

comments