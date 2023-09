Giuffredi: “Rinnovare con il Napoli non è mai semplice, Gaetano se la giocherà fino a gennaio poi valuteremo il futuro”

Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, Mario Rui e Gaetano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss.



Sui rinnovi con il Napoli

“Nulla è semplice con De Laurentiis, bisogna lavorarci con grande pazienza: ha i suoi tempi ma alla fine le cose le ha sempre fatte. Ricordo con Hysaj dopo un anno gli venne rifatto il contratto, poi a Di Lorenzo e Mario Rui dopo un altro biennio arrivò un altro articolo.

Nei suoi tempi De Laurentiis le cose la fa, sa cosa è giusto e cosa non lo è: bisogna sapersi porre in un modo giusto altrimenti non si otterrò mai nulla. Durante i ritiri il presidente vive con la squadra è normale vedersi lì. Ce ne fossero di presidenti che affrontano il mercato come lo fa De Laurentiis.”

Sul futuro di Gaetano

“Ho sempre detto a Gianluca che le strade erano due: rimanere nei sei centrocampisti del Napoli e giocarsi un posto col compagno di squadra, oppure andare via se fosse stato il settimo centrocampista. Abbiamo avuto l’opportunità di rimanere in rosa, è una situazione a cui si è arrivati in ritardo perché era infortunato e Garcia non ha potuto vederlo.

Il Napoli ha scelto di tenerlo ed è giusto che resti, dopo la sosta ci saranno tre partite a settimana e avrà le sue occasioni. A Gennaio poi faremo un altro punto della situazione.

Lo vedo come una mezz’ala, come cambio di Zielinski o Anguissa e non come cambio di Lobotka. Per Spalletti poteva fare il play, ma secondo me è più pronto per fare la mezz’ala. In questo momento non c’è tempo per sperimentarlo centrocampista centrale.”

Di Lorenzo come Capitano della Nazionale

“Sicuramente tra Giovanni e Spalletti c’è sempre stato un grandissimo rapporto di stima professionale e umano, se Giovanni sarà il nuovo capitano la scelta sarà di Spalletti. Sarà comunque motivo di grande orgoglio per me che lo rappresento. Viviamo con grande tranquillità l’attesa, non sarà la fascia di capitano a scalfire la stima che Spalletti ha in Di Lorenzo.”

