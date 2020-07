Giuffredi: “Rinnovi Di Lorenzo e Mario Rui? Entro la gara col Barcellona”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui.

“Stiamo lavorando, siamo molto vicini ai rinnovi di Di Lorenzo e Mario Rui. Non la settimana prossima, ma quella dopo ancora, dovrebbero firmare. Sicuramente entro la partita con il Barcellona”.

“Parisi? Ha il destino scritto. Può giocare in Serie A, ha caratteristiche e qualità importanti. Credo che nel rispetto del ragazzo sia giusto mandarlo via. Parisi è un altro giocatore che può ripercorrere le orme di Mario Rui, in tutto e per tutto. Europei? Sperano se li possano giocare Di Lorenzo, Conti e Faraoni. Siamo ottimisti e fiduciosi, siamo consapevoli delle capacità dei nostri giocatori”.

