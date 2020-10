Giuffredi: “Se restano Gattuso e Giuntoli, il Napoli potrebbe ripensare a Veretout”

L’agente di Veretout, Mario Giuffredi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Crc.

“Futuro a Napoli? Dipende dalla permanenza di Gattuso e Giuntoli anche nella prossima stagione. Qualora restassero, è possibile che il Napoli torni su Veretout e anche Faraoni. Anzi, se Hysaj fosse stato ceduto, il Napoli l’avrebbe sostituito sicuramente con Faraoni, che piace tanto a Giuntoli. Veretout è pronto per una squadra di prima fascia. Non capisco come il ct Deschamps non l’abbia convocato. Credo che in Francia sottovalutino le qualità di Veretout, un centrocampista straordinario”.

Comments

comments