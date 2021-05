Giuffredi: “Sepe interessa al Napoli. A Salerno vogliono tenere Tutino”

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Hysaj, ha parlato anche di Sepe e Tutino, quest’ultimo di proprietà del Napoli ed in prestito alla Salernitana.

Di seguito le sue parole:

“Mi risulta che Ospina possa andare via e Sepe potrebbe interessare al Napoli. Solo quest’anno non ha fatto un campionato di gran livello ma può giocarsela con chiunque. Magari parte per fare il secondo di Meret, ma il suo valore gli consentirà di giocarsi una maglia da titolare.

Tutino ha potenzialità per giocare nel Napoli: bisogna capire se gli fa più bene giocare con maggiore continuità in Serie A. A Salerno c’è un cambio di proprietà: vedremo cosa accadrà, ma dovrebbero restare Castori e Fabiani che lo vorrebbero ancora a Salerno.“

