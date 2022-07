Giuffredi su Politano: “Spalletti vuole accompagnarci alla porta, lui non cerca più minutaggio”

“Non è vero che Politano cerca più spazio, è Spalletti che vuole accompagnarci alla porta”, così ha esordito Mario Giuffredi ai microfoni di Delietta Gol Summer Edition.

Dopo i dubbi scaturiti dalle ultime dichiarazioni dell’allenatore del Napoli e del ds Giuntoli in conferenza stampa, il procuratore è pronto a fare chiarezza: “Hanno detto che il mio assistito ha creato da solo il problema. Ma non è esatto – ha proseguito -. Questi giochetti con noi non funzionano. Abbiamo chiesto al mister di intermediare con la società e lui non ha mostrato alcun interesse rendendoci chiaro che non riponeva fiducia in Matteo. Sappiamo bene che in una squadra come il Napoli ci sono delle rotazioni e non abbiamo mai fatto problemi per il minutaggio. Credo che ogni giocatore debba meritarsi il proprio spazio e noi rispettiamo le scelte tecniche. Però se non si percepisce fiducia e la volontà di trattenere il calciatore diventa inevitabile che io mi metta all’opera per cercare una sistemazione che dia maggior serenità al mio assistito”. Diverse le possibilità per il futuro dell’attaccante: “Potrebbe trovare spazio sia all’estero che in Italia. È innegabile la stima di Gattuso per Matteo e anche il Valencia non è da escludere”, ha fatto sapere l’agente.

Il Napoli tuttavia resterebbe sempre la prima scelta: “Non è detto che la situazione non rientri, io lo spero. Ma il ragazzo ha bisogno di sentire fiducia. Io sono napoletano e propongo i miei giocatori sempre prima al Napoli, ho un ottimo rapporto con il club e sono particolarmente legato all’ambiente Napoli, lo testimonia anche il fatto che ho diversi calciatori in azzurro. Ma se l’allenatore non ritiene di puntare su Politano preferiamo trovare chi abbia più fiducia in lui”.

Fra i suoi assistiti infatti anche Mario Rui, bersaglio di alcuni attacchi da parte di un limitato gruppo di tifosi: “Il suo lavoro e la professionalità che mette in campo parlano per lui. È uno che non si risparmia e ogni allenatore ha avuto piacere di allenarlo. Se un tifoso lo critica non sarà di certo un problema nostro. Mario ha un carattere molto forte e di certo si fa scivolare addosso queste sciocchezze”, ha concluso.

Comments

comments