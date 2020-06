Giuffredi: “Trattiamo il rinnovo di Hysaj, qualche disguido per i prolungamenti di Di Lorenzo e Mario Rui”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Hysaj, Di Lorenzo e Mario Rui.

“Non ho mai avuto nessun tipo di problema con De Laurentiis, c’è stato qualche disguido per Mario Rui, Di Lorenzo e Hysaj, ma di certo non cambio idea sulla persona. Quando Hysaj è arrivato al Napoli, guadagnava 500mila euro, durante il campionato l’ho preso in procura ed il presidente si è comportato da gran signore, facendogli un nuovo contratto e riconoscendone il valore.

L’offerta del Bayern Monaco? È vera, ci fu: non bisogna dimenticare che è stato uno dei migliori terzini d’Italia con Sarri. Dopo la parentesi Ancelotti, è tornato, con Gattuso, ad essere l’Hysaj di sempre. Sia Gattuso che De Laurentiis vogliono tenerlo, abbiamo parlato di rinnovo, ma non è una questione di soldi: sarà lui a decidere se rimanere o no. Sta pagando lo scotto dell’anno e mezzo con Ancelotti.

Di Lorenzo e Mario Rui? C’è stato qualche disguido, ma sono convinto che si troveranno gli accordi. Sepe ha chiuso per sempre con il Napoli? Non ha mai chiuso. È andato via per Sarri, non per qualcun altro. Lui non lo vedeva e voleva giocare per dimostrare il suo lavoro, se il Napoli dovesse aver bisogno di un portiere, Sepe potrebbe essere l’uomo giusto. Gattuso? Ha lavorato giorno e notte dal punto di vista tattico e mentale con la squadra e poi è stato coerente, rispettoso e sincero con i giocatori. Siccome sono bravi ragazzi, gli hanno dato l’anima e continuano a farlo. Veretout? Aveva segnato un bel gol, poi annullato, stessa cosa che è successa a Faraoni e Sepe, invece, ha parato due rigori. È stata una settimana molto positiva per i miei assistiti. Callejon? È un bravissimo ragazzo e professionista, per quel che ha dato al Napoli, merita solo tanto rispetto”.

